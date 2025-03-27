УЄФА оголосив про початок розслідування можливого порушення дисциплінарного регламенту УЄФА гравцями мадридського Реала після матчу Ліги чемпіонів з Атлетіко.

УЄФА зосередив своє розслідування на Рюдігері, Мбаппе, Себальйосі та Вінісіусі – чотирьох гравцях, які святкували вихід у чвертьфінал ЛЧ. Рюдігер обхопив рукою шию гравця суперника, Мбаппе доторкнувся до геніталій, а Вінісіус посварився з уболівальниками Атлетіко, коли демонстративно вказував на емблему Реала на своїй футболці.

Лунін отримав у Реалі божевільну премію, що уточнили іспанські ЗМІ – президент мадридського клубу ніколи такого не робив

Що стосується Себальйоса, то він почав танцювати, що могло бути розцінено як провокація.

Святкування Реала на Метрополітано було затьмарене тим, що вболівальники Атлетіко кидали на поле пляшки та інші предмети. Зрештою Джуду Беллінгему прилетіло пляшкою по голові.