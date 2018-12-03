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УЄФА затвердив використання VAR у плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19

15:17 97 Читать на русском
УЄФА затвердив використання VAR у плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19
VAR / Reuters

Виконавчий комітет УЄФА підтвердив, що система Відеоасистент рефері буде використовуватися, починаючи з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Використання системи VAR розпочнеться вже в нинішньому розіграші ЛЧ. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Відеопомічник арбітра (VAR). Як працює система відеоповторів майбутнього

Виконком організації на зібранні в ірландському Дубліні в понеділок вирішив, що допомогою відеоповторів арбітри зможуть користуватися вже з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Передуватимуть цьому технологічні випробування та навчання суддів. Матчі цієї стадії турніру призначені на лютий 2019 року.

Окрім цього, УЄФА вирішив використовувати VAR у фіналах Ліги Європи, Ліги націй 2018/19, а також на Євро-2019 серед молодіжних збірних.

Теги
Головне Ліга чемпіонів УЄФА Відеоповтори Відеопомічник арбітра Відеоасистент арбітра (VAR)
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