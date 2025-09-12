УЄФА вніс в регламент поправки, які дозволять клубам змінювати в заявці травмованих гравців до 6-го туру ЛЧ.

Клуби Ліги чемпіонів зможуть змінювати травмованих гравців у заявці на турнір. Відповідну поправку ухвалили на засіданні Виконавчого комітету УЄФА в Тирані, інформує Diario AS.

Таким чином УЄФА дозволив тимчасову зміну в заявці одного польового гравця з тривалою травмою або хворобою до 6-го туру етапу ліги ЛЧ включно.

"Причина цієї поправки полягає в тому, щоб не допустити несправедливого скорочення списків гравців та захистити їх від додаткового робочого навантаження", – заявили в УЄФА.

Повідомляється, що до цього рішення призвели серйозні травми ключових виконавців топ-клубів у минулому сезоні, зокрема Родрі з Манчестер Сіті та Дані Карвахаля з Реала.

