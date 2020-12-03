На черговому засіданні Виконкому УЄФА були ухвалені кілька важливих рішень щодо майбутніх єврокубків.

Вирішальний поєдинок новоспеченого турніру Ліга коференцій-2022 відбудеться у столиці Албанії – Тирані, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Фінальний матч відбудеться 25 травня 2022 року.

Ліга націй: результати жеребкування фінальної стадії

Також союз затвердив Румунію та Грузію як господарів фінальної частини молодіжного Євро-2023. Крім того, Вірменія та Азербайджан після врегулювання збройного конфлікту знову можуть приймати міжнародні матчі.

Раніше стало відомо, що поєдинки фінальної стадії Ліги націй відбуватимуться в Італії. У розіграші візьмуть збірні Франції, Бельгії, Іспанії та Італії.

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