Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення про розширення роботи відеопомічника арбітра у третьому за силою єврокубку.

На всіх матчах плей-офф Ліги конференцій відтепер працюватиме VAR, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Нововведення зачепить і СК Дніпро-1, який вийшов зі своєї групи з другої сходинки і в 1/16 фіналу зустрінеться з командою АЕК Ларнака.

Нагадаємо, перший поєдинок відбудеться 16 лютого на Кіпрі (початок зустрічі о 22:00 за Києвом). Матч-відповідь – за тиждень, 23 лютого (в 19:45).

Фінал Ліги конференцій-2022/23 пройде в Празі 7 червня.

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