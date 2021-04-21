УЄФА запропонував клубам АПЛ серйозні гроші за вихід із Суперліги, – Mundo Deportivo
09:32 - Читать на русском
Імовірно, клуби АПЛ мали додаткову мотивацію, щоб остаточно "відхреститися" від ідеї Суперліги.
УЄФА пообіцяв представникам чемпіонату Англії чималу винагороду, якщо ті вийдуть з проекту, стверджує Mundo Deportivo.
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Цікаво, що іспанським клубам подібні пропозиції не надходили. Більше того, Реал і Барселона зберігають спокій, сподіваючись запустити турнір пізніше та в іншому форматі. Ювентус також не поспішає "тікати" з проекту.
Нагадаємо, всі 6 представників АПЛ вже офіційно відмовились від участі в Суперлізі, а турнір тимчасово призупинений.
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