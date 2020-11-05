Союз європейських футбольних асоціацій звернувся до Міжнародної федерації футболу з проханням дозволити арбітрам визначати, навмисно футболіст зіграв рукою, чи ні. Поправки дозволять запобігти несправедливому покаранню гравців.

"Спроба чітко визначити випадки, коли поводження з м'ячем є порушенням, призвела до багатьох несправедливих рішень, які викликали у футбольного співтовариства постійне розчарування і дискомфорт, що зростає.

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Дух гри повинен бути збережений завжди. Я вважаю, що повернення до попереднього трактування з можливими правками, де не зараховується взяття воріт після гри рукою, – це варіант, який слід розглянути.

Досить часто стається, що м'яч випадково потрапляє в руку. Оскільки ці випадки неминучі, вони не повинні каратися, щоб уникнути надмірного дроблення ходу гри і тих випадків, коли подібна ситуація визначає результат матчу.

Немає нічого ганебного в тому, щоб визнати, що іноді рішення, що приймаються на благо, не досягають своїх цілей. Тому вони повинні бути переглянуті", – цитує звернення президента УЄФА Александера Чеферіна видання The Associated Press.

Зазначається, що президент ФІФА Джанні Інфантіно розгляне звернення найближчим часом.

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