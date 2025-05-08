Організатори фіналу Ліги Європи провели репетицію цього футбольного дійства, але загубили офіційний м'яч вирішального матчу турніру. Про це інформує Marca. Повідомляється, що головний атрибут фіналу ЛЄ зник після того, як його перевірили.

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Футбольний снаряд почали штовхати, щоб переконатися в ідеальному відскоку від газону, а також звірити зі стандартами накачування повітрям. Однак після чергового сильного удару м'яч злетів у повітря і не повернувся назад. Офіційні особи УЄФА чекали його падіння, якого так і не сталося.

Незабаром після цього відповідальний за тестову сесію попросив проявити обачність, щоб не сіяти паніку серед уболівальників.

Зниклий м'яч був не просто якимось м'ячем. Це була перлина в короні Decathlon: м'яч Kipsta, створений і спеціально розроблений Decathlon для фіналів Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА. Він пройшов перевірку якості на різних етапах виробничого процесу, щоб гарантувати оптимальну продуктивність на найвищому рівні.

Фінал ЛЄ відбудеться 21 травня в Більбао.