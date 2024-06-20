УЄФА заблокував трансфер екс-захисника Барселони в Манчестер Юнайтед
Центральний захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо не зміг здійснити трансфер у Манчестер Юнайтед.
Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф не тільки володіє міноритарним пакетом акцій Манчестер Юнайтед, але і є власником Ніцци. Жан-Клер Тодібо провів дуже сильний сезон за "орлят" – і "червоні дияволи" вирішили посилити захисником свій склад. Однак УЄФА припинив здійснення цієї угоди.
Керівництво МЮ вело переговори зі зірковим тренером – Тен Хаг знав про "зраду"
"УЄФА сказав нам, що ми можемо продати його іншим клубам Прем'єр-ліги, але не Манчестер Юнайтед. Це пов'язано з тим, що Ніцца і Манчестер Юнайтед мають одного і того самого власника і наступного сезону зіграють в одному і тому ж європейському турнірі [Лізі Європи]. Я не думаю, що це чесно по відношенню до гравця. Я теж не розумію, чого ви цим досягнете", – цитує Реткліффа Bloomberg.
У сезоні 2023/24 Тодібо зіграв за Ніццу 33 матчі у всіх турнірах, у всіх виходив у стартовому складі. У його активі 3 асисти.
Герой дня: Нагельсманн переписав історію Євро з першої спроби, а план на 5:1 придумав у туалеті – Бундесмашина завелася!