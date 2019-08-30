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УЄФА встановив жорстке обмеження цін квитків для гостьових вболівальників на матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи

19:58 102 Читать на русском
УЄФА встановив жорстке обмеження цін квитків для гостьових вболівальників на матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Фани Динамо / Getty Images

Керівний орган європейського футболу вирішив обмежити вартість квитків для гостей на матчі єврокубків.

Нову систему оцінювання квитків опублікував офіційний сайт УЄФА.

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Відтепер максимальна вартість квитка для гостьових фанатів в Лізі чемпіонів складе 70 євро, в Лізі Європи – 45 євро. Нова ціна є еквівалентом мінімальної вартості квитка на фінальні матчі двох єврокубків у попередніх сезонах.

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До слова, раніше виник скандал через занадто високі ціни для гостей на домашній матч Барселони проти Ліверпуля у півфіналі Ліги чемпіонів. Керівництву мерсисайдців довелося компенсувати різницю зі своєї кишені, натомість воно збільшило вартість квитків для каталонських фанатів у матчі-відповіді на Енфілді.

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