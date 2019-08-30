УЄФА встановив жорстке обмеження цін квитків для гостьових вболівальників на матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Керівний орган європейського футболу вирішив обмежити вартість квитків для гостей на матчі єврокубків.

Нову систему оцінювання квитків опублікував офіційний сайт УЄФА.

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Відтепер максимальна вартість квитка для гостьових фанатів в Лізі чемпіонів складе 70 євро, в Лізі Європи – 45 євро. Нова ціна є еквівалентом мінімальної вартості квитка на фінальні матчі двох єврокубків у попередніх сезонах.

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До слова, раніше виник скандал через занадто високі ціни для гостей на домашній матч Барселони проти Ліверпуля у півфіналі Ліги чемпіонів. Керівництву мерсисайдців довелося компенсувати різницю зі своєї кишені, натомість воно збільшило вартість квитків для каталонських фанатів у матчі-відповіді на Енфілді.