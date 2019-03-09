УЄФА вперше за 7 років змінив процедуру жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

15 березня у швейцарському Ньйоні пройде жеребкування стадій 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів УЄФА пройде в штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні в п'ятницю 15 березня. Початок – о 13:00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Сіяних команд на цій стадії турніру не буде. Команди з однієї країни також зможуть зіграти між собою.

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Одразу після цього буде проведено жеребкування і півфіналів ЛЧ (вперше з сезону 2011/12) та визначено номінального господаря фінального матчу, який пройде у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано 1 червня.

Нагадаємо, участь у чвертьфіналі ЛЧ 2018/19 вже забезпечили собі Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Порту та Аякс. Наступного тижня пройдуть ще 4-матчі-відповіді 1/8 фіналу.

Поєдинки 1/4 фіналу пройдуть 9/10 та 16/17 квітня. 1/2 фіналу – 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Всі матчі розпочнуться о 22:00 за Києвом.

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