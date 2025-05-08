Барселона програла дуель Інтеру (3:4), а ПСЖ розібрався з Арсеналом (2:1). За підсумками двох цих матчів УЄФА склав символічну збірну, в якій не знайшлося місця для жодного гравця Арсенала. А ось Барселона виявилася представлена відразу трьома футболістами.

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді

Символічна збірна тижня від УЄФА

Воротар: Ян Зоммер (Інтер);

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Маркіньйос (ПСЖ), Франческо Ачербі (Інтер), Жерар Мартін (Барселона);

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Френкі де Йонг (Барселона), Фабіан Руїс (ПСЖ);

Нападники: Ламін Ямаль (Барселона), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ).