УЄФА вніс трьох гравців Барселони до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів
20:48 - Читать на русском
Прес-служба УЄФА опублікувала символічну команду тижня в Лізі чемпіонів.
Барселона програла дуель Інтеру (3:4), а ПСЖ розібрався з Арсеналом (2:1). За підсумками двох цих матчів УЄФА склав символічну збірну, в якій не знайшлося місця для жодного гравця Арсенала. А ось Барселона виявилася представлена відразу трьома футболістами.
ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді
Символічна збірна тижня від УЄФА
Воротар: Ян Зоммер (Інтер);
Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Маркіньйос (ПСЖ), Франческо Ачербі (Інтер), Жерар Мартін (Барселона);
Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Френкі де Йонг (Барселона), Фабіан Руїс (ПСЖ);
Нападники: Ламін Ямаль (Барселона), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ).
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