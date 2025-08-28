Як повідомляє Marca, починаючи з фіналу Ліги чемпіонів 2026 року в Будапешті, стартовий свисток вирішального поєдинку лунатиме не о 22:00, а о 19:00.

Організація пояснила це тим, що такий крок спрямований на вболівальників, гравців та міст-організаторів. Зокрема, це забезпечить комфортніший доступ до транспорту після матчу, створить більш сприятливі умови для відвідування фіналу сім’ями та дітьми, а також дозволить учасникам і фанатам продовжити святкування після завершення гри.

Президент УЄФА Александер Чеферін зазначив: "Якщо початок о 22:00 підходить для будніх матчів, то більш ранній старт у суботу для фіналу означає й більш раннє завершення, незалежно від додаткового часу чи пенальті. Це дає змогу вболівальникам насолодитися рештою вечора з друзями та сім’ями, обговорюючи головний матч сезону".

Крім того, УЄФА запроваджує нове правило щодо жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів із сезону 2026/27. Згідно з регламентом, однакові пари команд не зможуть зустрічатися з тим самим господарем другої, вирішальної гри, три сезони поспіль. Тобто, якщо клуби грали між собою другий матч плей-офф на полі однієї з команд у 2024/25 та 2025/26 роках, то у 2026/27 матч у такому форматі вже буде заборонений (але вони можуть зустрітися на полі іншої команди).

