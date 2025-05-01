УЄФА включив до символічної збірної тижня ЛЧ тільки одного гравця Арсенала, він – конкурент Зінченка
1 травня 21:22 - Читать на русском
УЄФА склав символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів.
Прес-служба УЄФА в соцмережах опублікувала символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що в рамках перших півфіналів головного єврокубка французький ПСЖ мінімально переграв у Лондоні Арсенал, а Барселона та Інтер влаштували феєрію в столиці Каталонії – 3:3.
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Команда тижня за версією УЄФА:
Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) – Дензел Дюмфріс (Інтер), Маркіньйос (ПСЖ), Франческо Ачербі (Інтер), Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал) – Ніколо Барелла (Інтер), Вітінья (ПСЖ), Педрі (Барселона) – Ламін Ямаль (Барселона), Усман Дембеле (ПСЖ), Рафінья (Барселона).
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