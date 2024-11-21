Гол Александра Ісака за збірну Швеції у ворота Азербайджану було необґрунтовано скасовано через офсайд.

Суддівська бригада в матчі 6-го туру Ліги націй Швеція – Азербайджан припустилася грубої помилки, скасувавши гол Ісака, який був забитий за правилами. Як інформує Sportbladet, арбітри, які відповідали за відеоповтори, зафіксували офсайд у неправильний час. Вони намалювали офсайдну лінію, коли Ісак не брав участі в епізоді, отже, форвард Ньюкасла перебував у пасивному офсайді.

Ліга націй: Туреччина сенсаційно втратила перше місце в групі – "Мессі" оформив перший дубль за Уельс, Дьокереш у вогні

Ця подія трапилася за рахунку 3:0 на користь Швеції, гол Ісака мав стати четвертим голом господарів. Незважаючи на помилку, вона не вплинула на результат зустрічі – скандинавська команда здобула перемогу з рахунком 6:0. Повідомляється, що УЄФА визнав помилку польської бригади арбітрів.