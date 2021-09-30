Голкіпер Шерифа Гіоргос Атанасіадіс став головним героєм 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів після матчу з Реалом.

Грецький голкіпер став одним із авторів сенсаційної перемоги Шерифа над Реалом і заслужено визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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В активі Атанасіадіса аж 11 сейвів та лише 1 пропущений м'яч. Підопічний Вернидуба випередив у голосуванні одноклубника Яремчука Дарвіна Нуньєса (дубль у ворота Барселони), Лероя Сане (гол та асист проти Динамо) та Мілана Шкріняра (втримав ворота Інтера недоторканими у грі з Шахтарем).

До слова, Атанасіадіс у поточному сезоні відіграв у 14 матчах Шерифа у поточному сезоні, у 9 з яких втримав ворота на замку.

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