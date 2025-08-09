Фінал Ліги чемпіонів у 2027 році відбудеться на Ванда Метраполітано в Мадриді. Стадіон є домашньою ареною Атлетіко. Про це повідомляє vozpopuli.

Спочатку УЄФА планував віддати право організувати матч Сан-Сіро, але потім цей варіант відхилили. У сезоні 2018/19 Метраполітано вже приймав фінал ЛЧ, в якому зійшлися Ліверпуль та Тоттенхем. Мерсисайдці перемогли "шпор" з рахунком 2:0.

Варто зауважити, що фінал у 2026 році відбудеться в Будапешті на Пашкаш арені.

