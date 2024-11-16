Негода в Батумі ледь не стала на заваді матчу п'ятого туру Ліги націй між Грузією та Україною.

На Батумі-Арені команда Сергія Реброва має зіграти проти грузинів. Сильний дощ поставив під сумнів проведення гри, оскільки злива лише посилювалося і було хвилювання щодо стану газону.

Грузія – Україна: матч Ліги націй можуть перенести через негоду – дощ заливає газон стадіону

Як повідомляє Суспільне Спорт, представники УЄФА підтвердили, що матч розпочнеться у запланований час попри зливу. Нагадаємо, що стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Прес-аташе збірної України Віталій Плецан підтвердив, що гра розпочнеться вчасно.

Україна наразі має чотири бали й перебуває на останньому місці у групі. Грузія набрала шість очок і розташувалася на другій позиції.

Грузія – Україна: анонс матчу Ліги націй