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УЄФА визначився з датами та місцем проведення ключових матчів Ліги чемпіонів сезону 2019/20, – ЗМІ

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УЄФА визначився з датами та місцем проведення ключових матчів Ліги чемпіонів сезону 2019/20, – ЗМІ
Ліверпуль – чинний тріумфатор турніру / Фото ФК Ліверпуль

Вболівальники зможуть дізнатись переможця нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів вже 23 серпня.

На найближчому засіданні УЄФА затвердить Лісабон – місцем проведення ключових матчів ЛЧ, починаючи з чвертьфіналу, повідомляє Sky Sport Italia.

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1/4 фіналу – 12-15 серпня;

1/2 фіналу – 18-19 серпня;

Фінал – 23 серпня.

До цього будуть проведені ще матчі-відповіді 1/8 фіналу, ймовірно, що вони будуть зіграні у містах команд господарів. Усі протистояння у Лісабоні будуть складатись з одного матчу.

Нагадаємо, свої путівки у чвертьфінал найпрестижнішого клубного турніру вже завоювали Атлетіко, ПСЖ, Аталанта і РБ Лейпциг.

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