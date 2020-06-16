УЄФА визначився з датами та місцем проведення ключових матчів Ліги чемпіонів сезону 2019/20, – ЗМІ

Вболівальники зможуть дізнатись переможця нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів вже 23 серпня.
На найближчому засіданні УЄФА затвердить Лісабон – місцем проведення ключових матчів ЛЧ, починаючи з чвертьфіналу, повідомляє Sky Sport Italia.
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1/4 фіналу – 12-15 серпня;
1/2 фіналу – 18-19 серпня;
Фінал – 23 серпня.
До цього будуть проведені ще матчі-відповіді 1/8 фіналу, ймовірно, що вони будуть зіграні у містах команд господарів. Усі протистояння у Лісабоні будуть складатись з одного матчу.
Нагадаємо, свої путівки у чвертьфінал найпрестижнішого клубного турніру вже завоювали Атлетіко, ПСЖ, Аталанта і РБ Лейпциг.
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