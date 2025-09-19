УЄФА на офіційному сайті оприлюднив імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця 1-го туру Ліги чемпіонів 2025/26.

Так, серед кандидатів опинились: Душан Влаховіч (Ювентус, дубль у ворота Борусії Д – 4:4), Маркус Рашфорд (Барселона, дубль у ворота Ньюкасла – 2:1), Маркус Тюрам (Інтер, дубль у ворота Аякса – 2:0) та Франсішку Трінкау (Спортінг Лісабон, дубль у ворота Кайрата – 4:1).

Цікаво, що в опитування не потрапив Кіліан Мбаппе, дубль якого приніс Реалу перемогу над Марселем (2:1, але Кіліан обидва голи забив з пенальті).

