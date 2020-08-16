toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІОН ТРАНСФЕРИ ІНТЕР - ШАХТАР

УЄФА визначив претендентів на звання найкращого гравця 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

12:54 - Читать на русском
УЄФА визначив претендентів на звання найкращого гравця 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Корне проти Стерлінга / Reuters

На нагороду претендують виключно представники французького та німецьких чемпіонатів.

До списку номінантів увійшли Мусса Дембеле, який став головним героєм протистояння з Манчестер Сіті та Неймар, який став найяскравішим гравцем матчу з Аталантою.

Приниження Барселони, відповідь Суареса та інші: УЄФА визначив претендентів на найкращий гол 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Представникам французької Ліги 1 протистоятимуть гравці з Бундесліги – Дайот Упамекано з РБ Лейпциг та Томас Мюллєр, який став одним з головних кривдників Барселони в історичному фіаско.

За фаворитів серед цих претендентів можна, як завжди, проголосувати на офіційному сайті УЄФА.

Ліон вибив Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів: фіаско Гвардіоли і зірок "містян", стеля "ткачів" і проблеми для Зінченка

blog_ava
Ліга чемпіонів 2019/20: визначились пари півфіналістів турніру
00:05
10104
Теги
Ліга чемпіонів Дайот Дайот Упамекано Томас Томас Мюллєр Неймар Мусса Мусса Дембеле УЄФА
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Де Брюйне – найкращий гравець АПЛ сезону 2019/20
    Англія — 12:391579 Де Брюйне – найкращий гравець АПЛ сезону 2019/20
6
год
:
47
хв
Севілья
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?