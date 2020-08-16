УЄФА визначив претендентів на звання найкращого гравця 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

До списку номінантів увійшли Мусса Дембеле, який став головним героєм протистояння з Манчестер Сіті та Неймар, який став найяскравішим гравцем матчу з Аталантою.

Приниження Барселони, відповідь Суареса та інші: УЄФА визначив претендентів на найкращий гол 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Представникам французької Ліги 1 протистоятимуть гравці з Бундесліги – Дайот Упамекано з РБ Лейпциг та Томас Мюллєр, який став одним з головних кривдників Барселони в історичному фіаско.

За фаворитів серед цих претендентів можна, як завжди, проголосувати на офіційному сайті УЄФА.

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