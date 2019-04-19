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УЄФА визначив претендентів на гравця тижня в Лізі Європи

09:23 225 Читать на русском
УЄФА визначив претендентів на гравця тижня в Лізі Європи
Педро / ФК Челсі

Стали відомі імена 4-х претендентів на звання гравця тижня в Лізі Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував імена 4 номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

Челсі – Славія – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Ними стали Педро (дубль у ворота Славії), Петр Шевчік (дубль у ворота Челсі), Філіп Костіч (гол у ворота Бенфіки), Антоніо Латорре (гол у ворота Вільяреала).

Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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