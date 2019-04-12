УЄФА визначив номінантів на звання гравця тижня в Лізі Європи

Визначились 4 номінанти на звання гравця тижня в Лізі Європи після перших матчів 1/4 фіналу.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував імена чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

Хет-трик Феліша у відеоогляді матчу Бенфіка – Айнтрахт

Серед претендентів – Жоау Феліш (Бенфіка, хет-трик та асист у грі з Айнтрахтом), Аарон Ремзі (Арсенал, гол у ворота Наполі), Вілліан (Челсі, переможний м'яч у ворота Славії), Гонсалу Гедеш (Валенсія, дубль у матчі з Вільяреалом).

Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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