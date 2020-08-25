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УЄФА визначив найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів – це не Коман

15:56 - Читать на русском
УЄФА визначив найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів – це не Коман
Мануель Нойєр підняв трофей ЛЧ / Твіттер ФК Баварія

Прес-служба УЄФА повідомила, хто став найкращим гравцем фіналу ЛЧ.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

У голосуванні переміг кіпер мюнхенської Баварії Мануель Нойєр, який став одним з героїв фіналу та здійснив декілька потужних сейвів.

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Також серед претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів були Кінгслі Коман, який забив вирішальний гол, та Тьягу Алькантара з Баварії. Маркіньйос був єдиним представником ПСЖ у цьому голосуванні.

Нагадаємо, Баварія мінімально обіграла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів (1:0).

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Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія ПСЖ - Баварія Мануель Мануель Нойєр Тьягу Тьягу Алькантара Маркіньйос Кінгслі Кінгслі Коман
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