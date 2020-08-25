УЄФА визначив найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів – це не Коман

У голосуванні переміг кіпер мюнхенської Баварії Мануель Нойєр, який став одним з героїв фіналу та здійснив декілька потужних сейвів.

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Також серед претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів були Кінгслі Коман, який забив вирішальний гол, та Тьягу Алькантара з Баварії. Маркіньйос був єдиним представником ПСЖ у цьому голосуванні.

Нагадаємо, Баварія мінімально обіграла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів (1:0).

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