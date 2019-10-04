УЄФА визначив команду тижня Ліги Європи – туди потрапив екс-гравець Зорі

УЄФА оголосив символічну команду 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

УЄФА у своєму твіттері назвав команду тижня Ліги Європи за підсумками другого туру групового етапу євротурніру.

Колишній захисник Зорі та ще три гравці претендують на звання найкращого футболіста тижня в Лізі Європи

До неї потрапили по 2 гравці Селтіка, Арсенала, Лудогорця та по одному гравцю з Партизана, ПСВ, Спортінга, Карабаха та Айнтрахта. Серед них і колишній захисник Зорі Рафаель Форстер, який оформив дубль у ворота Ференцвароша Реброва.

До символічної збірної потрапили: Пламен Ілієв (Лудогорець), Кіран Тірні (Арсенал), Еван Н'Діка (Айнтрахт), Рафаель Форстер (Лудогорець), Болі Болінголі (Селтік), Габріел Мартінеллі (Арсенал), Бруно Фернандес (Спортінг Лісабон), Дані Кінтана (Карабах), Мохаммед Ельюнуссі (Селтік), Умар Садік (Партизан), Доніелл Мален (ПСВ).

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Додамо, що третій тур групового етапу Ліги Європи пройде 24 жовтня.