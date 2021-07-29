Союз європейських футбольних асоціацій завершив голосування за звання автора найкрасивішого гола, забитого в турнірах під егідою організації у сезоні 2020/21.

Приз отримав нападник Порту Мехді Таремі, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

Ліга чемпіонів: Святченко у важкій дуелі вибив Селтік, Вернидуб оформив камбек і йде далі, драматичний успіх Пластуна

Іранець оформив свій гол у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі. Таремі з'явився на полі в другому таймі, а на 90+4-й хвилині ефектно забив лондонцям бісіклетою. Цей забитий м'яч, однак, не врятував "драконів" від вильоту.

У голосуванні за нагороду Таремі випередив італійця Лоренцо Інсіньє, який розкішно поклав збірній Бельгії у чвертьфіналі Євро-2020. Третім фінішував Кемар Руф. Форвард Рейнджерс забив класний м'яч із центральної лінії поля Стандарду в Лізі Європи.

Трамплін для Маліновського, колиска Куртуа і "новий Крауч" з Африки – представлення суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів