УЄФА визначив дату та місце проведення Суперкубка Європи-2020

Європейський союз футбольних асоціацій офіційно підтвердив місто-господаря цьогорічного Суперкубка УЄФА.

Тріумфатор Ліги чемпіонів і переможець Ліги Європи позмагаються за трофей восени, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

УЄФА ухвалив офіційний план завершення Ліги чемпіонів

Матч за Суперкубок Європи зіграють у столиці Угорщини Будапешті. Поєдинок на Пушкаш Арені запланований на 24 вересня. Також союз асоціацій визначив господарів і наступних років. Суперкубок УЄФА в 2021 році прийме Белфаст, у 2022-му – Гельсінкі, а в 2023-му – Казань.

До слова, раніше Шахтар дізнався місце і дати догравання ключових матчів Ліги Європи 2019/20. Минулоріч Суперкубок УЄФА прийняв Стамбул.