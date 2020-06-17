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УЄФА визначив дату та місце проведення Суперкубка Європи-2020

17:59 - Читать на русском
УЄФА визначив дату та місце проведення Суперкубка Європи-2020
Ліверпуль із Суперкубком УЄФА-2019 / Reuters

Європейський союз футбольних асоціацій офіційно підтвердив місто-господаря цьогорічного Суперкубка УЄФА.

Тріумфатор Ліги чемпіонів і переможець Ліги Європи позмагаються за трофей восени, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Матч за Суперкубок Європи зіграють у столиці Угорщини Будапешті. Поєдинок на Пушкаш Арені запланований на 24 вересня. Також союз асоціацій визначив господарів і наступних років. Суперкубок УЄФА в 2021 році прийме Белфаст, у 2022-му – Гельсінкі, а в 2023-му – Казань.

До слова, раніше Шахтар дізнався місце і дати догравання ключових матчів Ліги Європи 2019/20. Минулоріч Суперкубок УЄФА прийняв Стамбул.

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