Голкіпер Інтера Ян Зоммер не залишив конкуренту жодних шансів у боротьбі за звання найкращого гравця матчів-відповідей півфіналу Ліги чемпіонів.

УЄФА визначила найкращого гравця матчів-відповідей півфіналу Ліги чемпіонів – ним став Ян Зоммер. Голкіпер Інтера провів феноменальну гру проти Барселони, відбивши 14 ударів і тим самим забезпечивши своїй команді вихід у фінал.

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На нагороду також претендував захисник ПСЖ Ашраф Хакімі, який став героєм поєдинку проти Арсенала.

До слова, вирішальний матч турніру між Інтером і ПСЖ відбудеться 31 травня в Мюнхені на Альянц Арені.

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