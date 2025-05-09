УЄФА визначив найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
13:32 - Читать на русском
Голкіпер Інтера Ян Зоммер не залишив конкуренту жодних шансів у боротьбі за звання найкращого гравця матчів-відповідей півфіналу Ліги чемпіонів.
завершено
21’ Лаутаро Мартінес
45’ Хакан Чалханоглу
90’ Франческо Ачербі
99’ Давіде Фраттезі
54’ Ерік Гарсія
60’ Дані Ольмо
87’ Рафінья
21’ Лаутаро Мартінес
45’ Хакан Чалханоглу
54’ Ерік Гарсія
60’ Дані Ольмо
87’ Рафінья
90’ Франческо Ачербі
99’ Давіде Фраттезі
УЄФА визначила найкращого гравця матчів-відповідей півфіналу Ліги чемпіонів – ним став Ян Зоммер. Голкіпер Інтера провів феноменальну гру проти Барселони, відбивши 14 ударів і тим самим забезпечивши своїй команді вихід у фінал.
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На нагороду також претендував захисник ПСЖ Ашраф Хакімі, який став героєм поєдинку проти Арсенала.
До слова, вирішальний матч турніру між Інтером і ПСЖ відбудеться 31 травня в Мюнхені на Альянц Арені.
Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами
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