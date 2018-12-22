УЄФА виплатить учасникам ЧЄ-2020 рекордні призові

В УЄФА оголосили суму призових, яку отримають учасники Євро-2020.

УЄФА виплатить сумарно 731 млн євро у якості призових учасникам ЧЄ-2020 року, повідомляє офіційний сайт союзу.

Кожен учасник чемпіонату Європи отримає щонайменше 9,25 млн євро. Під час групового етапу команда отримуватиме за перемогу – 1,5 млн євро, за нічию – 750 тисяч євро.

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За вихід у плей-офф розіграшу кожна збірна отримає по 2 млн євро, за вихід у чвертьфінал – 3,25 млн, у півфінал – 5 млн євро. Фіналіст турніру отримає 7 млн євро призових, переможець континентальної першості – 10 млн євро.

Нагадаємо, ЧЄ-2020 року вперше в історії пройде у 12 різних містах Європи.

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