Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув справу щодо скандальних епізодів під час матчу Косово та Румунії у п'ятому турі Ліги націй.

Матч між командами не був завершений, оскільки за рахунку 0:0 косовари вирішили залишити поле. Причиною цього стали скандування на трибунах румунських фанатів, а також сербський прапор. Вболівальники на стадіоні чинили провокації, вигукуючи "Косово – Сербія" та "Сербія, Сербія".

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УЄФА розглянув справу і вирішив зарахувати збірній Косова технічну поразку 0:3, бо саме косовари несли відповідальність за те, що матч не був зіграний у повному обсязі. Крім того, косовари заплатять шість тисяч євро за поведінку гравців. А ось румуни мають заплатити 128 тисяч за кидання предметів, політичні гасла, піротехніку та провокацію з боку вболівальників.

Нагадаємо, що Румунія посіла перше місце у своїй групі С2 Ліги націй, а Косово розташувалося на другій сходинці. Рішення УЄФА не влипне на фінальне розташування команд.

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