Оборонець празької Славії Ондржей Кудела не допоможе своїй команді в першому чвертьфіналі Ліги Європи проти лондонського Арсенала. Як мінімум.

УЄФА відсторонив чеха на 1 матч під егідою асоціації, повідомляє офіційний сайт організації.

"Я завтра ж завершу з футболом": гравець Кадіса обурений звинуваченнями в расизмі і збирається йти до суду

Чиновники завершили попереднє розслідування у справі про можливі расистські вислови Кудели на адресу оборонця Рейнджерс Глена Камари. Скандал трапився у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Після поєдинку керманич "синіх" Стівен Джеррард звинуватив гравця Славії у расизмі – пізніше футболіста побили на території стадіону, а покинути арену пражани змогли лише в супроводі поліції.

Згодом Славія спростувала звинувачення у расизмі та навіть забажала порушити кримінальну справу проти гравця Рейнджерс, у якій Джеррард заявлений свідком. Остаточний вердикт у конфлікті Кудела-Камара УЄФА ухвалить пізніше.

Ван Бастен шокував світ нацистським гаслом та отримав покарання – йому нагадали і скандал з Путіним