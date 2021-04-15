Союз європейських футбольних асоціацій налаштований серйозно карати навіть за мінімальну причетність до договірняків.

УЄФА відсторонив на 90 днів суддю Сергія Лапочкіна на час розслідування подій 2018 року у поєдинку кваліфікації Ліги Європи Вентспілс – Бордо (0:1), повідомляє sport-express.

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Стало відомо, що російський рефері не заявив у відповідні органи про спробу організації матчу з фіксованим результатом. Нібито перед поєдинком до Лапочкіна звертались з проханням вплинути на результат зустрічі.

Росіянину інкримінують саме приховання спроби підкупу, а не участь в ній.

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