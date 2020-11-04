Футбольний союз наразі не збирається відмовлятися від ідеї проведення форуму в різних куточках Європи, хоча у пресі почали з'являтися чутки про призначення Росії одноосібним господарем.

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"Наразі всі зусилля УЄФА зосереджені на плануванні турніру в 12 містах. Їхній список залишається незмінним, ми перебуваємо в контакті з представниками всіх країн", – чітко відповіли представники союзу на запит SID.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Євро-2020 довелося перенести на рік. До списку міст-господарів входять Лондон, Мюнхен, Баку, Більбао, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Санкт-Петербург, Дублін, Глазго, Будапешт та Рим.

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