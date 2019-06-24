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УЄФА відреагував на антиросійські акції грузинських клубів

14:38 1358 Читать на русском
УЄФА відреагував на антиросійські акції грузинських клубів
Грузинські футбольні патріоти

Європейський футбольний союз дав свою оцінку діям футболістів з Грузії.

УЄФА вирішив не карати тамтешніх гравців за публічні виступи проти Російської Федерації.

"Ми з Грузії і наша країна окупована Росією", – команда екс-карпатівця вийшла на матч у спеціальних футболках

"З огляду на, що згадані події відбулися під час внутрішніх змаган, будь-який можливий дисциплінарний захід, який буде накладений, підпадає під юрисдикцію відповідних органів Федерації футболу Грузії.

УЄФА може порушувати дисциплінарне провадження тільки щодо тих інцидентів, які відбуваються в рамках змагань УЄФА", – відповіли представники керівного органу на запит Sport24 стосовно можливого покарання.

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Нагадаємо, у Тбілісі вже декілька днів проходять демонстрації через виступ у кріслі спікера парламенту Грузії російського депутата, який відкрито підтримав незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії.

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