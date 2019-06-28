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УЄФА відмовився розводити російські та грузинські клуби в єврокубках

07:30 1087 Читать на русском
УЄФА відмовився розводити російські та грузинські клуби в єврокубках
Гравці Торпедо Кутаїсі у футболках з гаслами проти Росії / Фото ФК Торпедо

Російські та грузинські команди зможуть зіграти між собою в єврокубках наступного сезону.

"Згідно з рішенням виконавчого комітету УЄФА від 2014 року, команди з Грузії і Росії можуть зіграти матч один проти одного. Зміна цього рішення не планується", – йдеться в заяві прес-служби УЄФА.

"Ми з Грузії і наша країна окупована Росією", – команда екс-карпатівця вийшла на матч у спеціальних футболках

Нагадаємо, у Тбілісі вже майже тиждень відбуваються демонстрації через виступ у кріслі спікера парламенту Грузії російського депутата, який відкрито підтримав незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії.

Це викликало резонанс і у футбольних колах Грузії. Кілька місцевих команд виходили на матчі у футболках з гаслами, які відверто засуджують російську агресію.

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