УЄФА відмовився розводити російські та грузинські клуби в єврокубках

Гравці Торпедо Кутаїсі у футболках з гаслами проти Росії / Фото ФК Торпедо

Російські та грузинські команди зможуть зіграти між собою в єврокубках наступного сезону.

"Згідно з рішенням виконавчого комітету УЄФА від 2014 року, команди з Грузії і Росії можуть зіграти матч один проти одного. Зміна цього рішення не планується", – йдеться в заяві прес-служби УЄФА.

"Ми з Грузії і наша країна окупована Росією", – команда екс-карпатівця вийшла на матч у спеціальних футболках

Нагадаємо, у Тбілісі вже майже тиждень відбуваються демонстрації через виступ у кріслі спікера парламенту Грузії російського депутата, який відкрито підтримав незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії.

Це викликало резонанс і у футбольних колах Грузії. Кілька місцевих команд виходили на матчі у футболках з гаслами, які відверто засуджують російську агресію.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали