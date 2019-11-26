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УЄФА відмовився коментувати можливість відсторонення Росії від Євро-2020

14:16 1346 Читать на русском
УЄФА відмовився коментувати можливість відсторонення Росії від Євро-2020
Артем Дзюба / фото із соцмереж

Допінговий скандал може призвести до того, що Росія втратить право прийняти матчі Євро-2020, проте УЄФА не поспішає з висновками.

Представники УЄФА не стали коментувати інформацію, що з'явилася раніше в ЗМІ, згідно з якою збірній Росії загрожує відсторонення від участі на чемпіонаті Європи-2020 за підсумками допінгового скандалу і розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

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"На даному етапі в УЄФА немає ніякого коментаря на цю тему", – наводять слова преставників організації російські ЗМІ.

Нагадаємо, збірна Росії завоювала путівку на чемпіонат Європи 2020 року за підсумками відбіркового етапу, посівши друге місце у своїй групі, пропустивши вперед Бельгію. При цьому два матчі росіян на груповому етапі фінальної частини Євро повинні відбутися в Санкт-Петербурзі на стадіоні Газпром Арена.

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Євро-2020 Росія Росія
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