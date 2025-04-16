Асоціація футзалу України двічі зверталася до Європейського футбольного союзу з проханням провести хвилину мовчання в пам'ять про загиблих внаслідок російських ударів, але отримала відмову. Відзначимо неймовірний цинізм ситуації, адже УЄФА вшановував російських окупантів перед тим.

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За домовленістю, збірні України та Румунії з футзалу провели хвилину мовчання після свистка про початок гри.

Нагадаємо, 4-го квітня РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого загинули 20 людей, 75 поранені. 13 квітня ворог знову здійснив терористичну атаку, обстрілявши Суми, де внаслідок ракетного удару загинуло 35 людей, ще 120 зазнали поранень.

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