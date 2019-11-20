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УЄФА відкрив справу щодо збірної Бельгії за мотивами матчу з Росією: Боята грав у футболці свого партнера

22:35 535 Читать на русском
УЄФА відкрив справу щодо збірної Бельгії за мотивами матчу з Росією: Боята грав у футболці свого партнера
Міши Батшуаї та Дедрік Боята / Фото УЄФА

Технічна служба збірної Бельгії сконфузилась під час матчу кваліфікації до Євро-2020, за що може серйозно постраждати вся команда.

 

У другому таймі матчу Росія – Бельгія (1:4) на поле вийшов захисник Герти Дедрік Боята у футболці форварда Челсі Міши Батшуаї.

Батшуаї потролив партнера по збірній Бельгії – він вийшов на другий тайм проти Росії в чужій футболці

Цей курйоз вирішили оцінити в УЄФА та відкрили дисциплінарну справу щодо бельгійців, повідомляє офіційний сайт організації.

Нагадаємо, Росія та Бельгія кваліфікувались у фінальну стадію континентальної першості. Парадоксально, що ці збірні також зустрінуться в одній групі на Євро-2020 завдяки новим правилам жеребкування від УЄФА.

За інформацією ЗМІ, Росія може бути дискваліфікована з турніру через підозру гравців у вживанні допінгу.

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Міши Батшуаї Міши Батшуаї Євро-2020 Росія - Бельгія Дедрік Боята Дедрік Боята Бельгія Бельгія УЄФА
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