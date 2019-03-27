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УЄФА відкрив справу проти України після скарг Португалії та Люксембургу щодо натуралізації Мораєса

19:43 7145 Читать на русском
УЄФА відкрив справу проти України після скарг Португалії та Люксембургу щодо натуралізації Мораєса
Збірна України ризикує отримати дві технічні поразки

УЄФА підтвердив, що проти України відкрите дисциплінарне провадження у зв'язку з отриманням скарг Португалії та Люксембургу на незаконну натуралізацію Жуніора Мораєса.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

УЄФА прийняв скаргу Федерацій футболу Португалії та Люксембургу та відкрив дисциплінарне провадження за статтею 55 Дисциплінарного регламенту УЄФА, інформує офіційний сайт Організації.

Федерація футболу Португалії вважає, що Мораєс натуралізований з порушенням – Україні може загрожувати покарання

Обидві країни скаржаться на те, що нападник збірної України Жуніор Мораєс, який взяв участь в обох поєдинках, був натуралізований незаконно.

Протест був поданий до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, який прийме рішення з даного питання на одному зі своїх наступних засідань, дата якого наразі не підтверджена.

Вчора з'явилась інформація, що нападник збірної України Жуніор Мораєс натуралізований з порушенням правил ФІФА, адже не проживав на території України безперервно протягом 5-ти років. Представник ФФУ в коментарі "Футбол 24" запевнив, що форвард Шахтаря отримав громадянство України законно.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу. Таким чином наразі в активі "синьо-жовтих" 4 очки та поточне перше місце в групі B.

Проте у випадку доведення порушення вимог щодо натуралізації Жуніора Мораєса нашій команді загрожують дві технічні поразки.

Натуралізація Мораєса: Юристи дали правову оцінку ситуації з можливим порушенням статуту ФІФА

Теги
УЄФА Люксембург - Україна Люксембург Люксембург Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Головне Португалія Португалія Україна Україна Збірна України Євро-2020 Натуралізація легіонерів для збірної України
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