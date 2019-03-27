УЄФА відкрив справу проти України після скарг Португалії та Люксембургу щодо натуралізації Мораєса

УЄФА підтвердив, що проти України відкрите дисциплінарне провадження у зв'язку з отриманням скарг Португалії та Люксембургу на незаконну натуралізацію Жуніора Мораєса.

УЄФА прийняв скаргу Федерацій футболу Португалії та Люксембургу та відкрив дисциплінарне провадження за статтею 55 Дисциплінарного регламенту УЄФА, інформує офіційний сайт Організації.

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Обидві країни скаржаться на те, що нападник збірної України Жуніор Мораєс, який взяв участь в обох поєдинках, був натуралізований незаконно.

Протест був поданий до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, який прийме рішення з даного питання на одному зі своїх наступних засідань, дата якого наразі не підтверджена.

Вчора з'явилась інформація, що нападник збірної України Жуніор Мораєс натуралізований з порушенням правил ФІФА, адже не проживав на території України безперервно протягом 5-ти років. Представник ФФУ в коментарі "Футбол 24" запевнив, що форвард Шахтаря отримав громадянство України законно.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу. Таким чином наразі в активі "синьо-жовтих" 4 очки та поточне перше місце в групі B.

Проте у випадку доведення порушення вимог щодо натуралізації Жуніора Мораєса нашій команді загрожують дві технічні поразки.

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