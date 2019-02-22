УЄФА відкрив провадження проти Динамо та Шахтаря через поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи

Шахтар та Динамо можуть отримати покарання від УЄФА / фото: ФК Динамо

Дисциплінарний комітет УЄФА не залишив без уваги поведінку вболівальників на матчах 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт та Динамо – Олімпіакос.

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив провадження проти Динамо та Шахтаря за фактом незадовільної поведінки вболівальників на матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса та Айнтрахта відповідно.

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Прихильники Шахтаря під час поєдинку проти Айнтрахта, який відбувся 14 лютого у Харкові, використовували піротехніку та вивісили банер расистського змісту.

Фанати Динамо у вчорашньому матчі з Олімпіакосом також використовували піротехніку та кидали на поле сторонні предмети. Крім того, вболівальники блокували проходи на сходах, а також був зафіксований випадок вибігання сторонніх осіб на поле.

Обидві справи будуть розглянуті 28 березня, інформує офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Шахтар після поразки від Айнтрахта припинив боротьбу в Лізі Європи, а Динамо завдяки перемозі над Олімпіакосом кваліфікувалось до 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграє проти Челсі.

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