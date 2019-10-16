УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти збірної Туреччини за святкування голів

Гравці турецької збірної у двох матчах поспіль відзначились провокаційними діями, святкуючи забиті м’ячі військовим жестом.

Військове вітання гравців збірної Туреччини у матчах сьомого та восьмого турів відбору Євро-2020 проти Албанії (1:0) і Франції (1:1) відповідно стало приводом для розслідування з боку Союзу європейських футбольних асоціацій.

Міністр спорту Франції вимагає від УЄФА покарати збірну Туреччини

У двох останніх матчах футболісти збірної Туреччини святкували голи, приклавши руки до скроні, що категорично не сподобалося представникам федерацій Албанії та Франції, які публічно засудили турецьких футболістів. На їхню думку цим жестом футболісти підтримали військову операцію армії Туреччини на території Сирії, яку утримують курди. У зв’язку з цим, дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справу щодо Турецької футбольної федерації.

УЄФА може покарати збірну Туреччини за святкування гола

"Був призначений інспектор з етики та дисциплінарних питань для проведення розслідування у зв’язку з можливою провокаційною поведінкою гравців національної збірної Туреччини у матчах відбіркового раунду чемпіонату Європи 2020 проти збірної Албанії 11 жовтня і команди Франції 14 жовтня", – повідомляє сайт УЄФА.

Якщо турецька сторона буде визнана винною – їй може загрожувати серйозне покарання.

Відзначимо, що у групі Н Туреччина ділить першу сходинку зі збірною Франції, набравши 19 балів. За ними йдуть збірні Ісландії (15 очок) та Албанії (12 пунктів). Замикають турнірну таблицю Андорра та Молдова, маючи у своєму активі по 3 очки.

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