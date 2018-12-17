УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Айнтрахта та Олімпіакоса

Суперники Шахтаря та Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт та Олімпіакос можуть бути покарані за поведінку вболівальників.

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне останні матчі Олімпіакоса та Айнтрахта в Лізі Європи проти Мілана та Лаціо відповідно на предмет порушення регламенту, передає офіційний сайт організації.

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Грецький клуб звинувачується у використанні фанатами піротехніки, блокуванні проходів та проникненні вболівальників на поле.

Айнтрахт може бути покараний за використання піротехніки, вибігання на поле та жбурляння сторонніх предметів.

Обидві справи будуть розглянені 10 січня. Перші матчі 1/16 фіналу ЛЄ відбудуться 14 лютого.

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