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УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Айнтрахта та Олімпіакоса

23:56 0 Читать на русском
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Айнтрахта та Олімпіакоса
Айнтрахт / ФК Айнтрахт Франкфурт

Суперники Шахтаря та Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт та Олімпіакос можуть бути покарані за поведінку вболівальників.

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне останні матчі Олімпіакоса та Айнтрахта в Лізі Європи проти Мілана та Лаціо відповідно на предмет порушення регламенту, передає офіційний сайт організації.

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Грецький клуб звинувачується у використанні фанатами піротехніки, блокуванні проходів та проникненні вболівальників на поле.

Айнтрахт може бути покараний за використання піротехніки, вибігання на поле та жбурляння сторонніх предметів.

Обидві справи будуть розглянені 10 січня. Перші матчі 1/16 фіналу ЛЄ відбудуться 14 лютого.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Ліга Європи Олімпіакос Олімпіакос футбольні фанати Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт УЄФА
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