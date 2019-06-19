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УЄФА відхилив апеляцію ПСЖ щодо дискваліфікації Неймара

15:29 522 Читать на русском
УЄФА відхилив апеляцію ПСЖ щодо дискваліфікації Неймара
Неймар / ФК ПСЖ

УЄФА не задовольнив апеляцію ПСЖ щодо Неймара, який різко висловився на адресу арбітра після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (1:3).

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 90+4’
2’ Ромелу Лукаку
12’ Хуан Бернат
30’ Ромелу Лукаку
90+4’ Маркус Рашфорд

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що Дисциплінарний комітет відхилив апеляцію ПСЖ щодо дискваліфікації Неймара.

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Нагадаємо, після програного матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів бразилець відкрито розкритикував арбітра за пенальті в кінці зустрічі, за що отримав 3-матчеву дискваліфікацію.

Наразі активно поширюється інформація щодо повернення скандальної зірки в Іспанію. На нього претендують Барселона та Реал.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів УЄФА ПСЖ - Манчестер Юнайтед Неймар Неймар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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