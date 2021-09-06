УЄФА намагається пришвидшити відновлення повноцінного видовища у матчах Ліги чемпіонів та інших міжнародних турнірів.

Футбольний союз дозволить гостьовим фанатам знову відвідувати матчі єврокубків, стверджує Fans Europe.

Барселона отримає подвійне зіркове підсилення на матч з Динамо

Рішення набуде чинності вже з наступного тижня. Серед українських клубів першим відчути покращення повинен Шахтар, який у стартовому турі ЛЧ поїде в гості до молдовського Шерифа (15 вересня). Зоря також розпочне груповий етап Ліги конференцій з виїзду – суперником луганців стане норвезький Буде-Глімт (16 вересня). Щоправда, гостьовим фанатам слід дотримуватися усіх карантинних обмежень, які діють у країнах господарів.

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Очікується, що незабаром УЄФА підтвердить пом'якшення і для поєдинків національних збірних.

Відмовив Реалу, проходив Динамо і досягнув вершин з Дортмундом – гер Отто і його успіх 1997-го