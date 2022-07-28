УЄФА ухвалив революційне рішення щодо вболівальників на матчах єврокубків
Відтепер матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій зможуть відвідати більше вболівальників.
УЄФА дозволить вболівальникам переглядати матчі не лише за наявності сидячих місць – тепер на стадіонах фанати зможуть підтримувати свої команди стоячи, повідомляє AS.
Кельн офіційно попросив УЄФА відсторонити білоруські клуби – німці не хочуть грати з поплічниками Путіна
Таке рішення дозволить вміщувати більше прихильників. Традиція зі стоячими місцями для підтримки команд збереглась в Англії, Німеччині та Австрії, які і стали ініціаторами інновації. Першим клубом, який оголосив, що впровадить це правило, стала дортмундська Борусія. Тепер стадіон Сігналь Ідуна Парк вміщуватиме 81 365 вболівальників.
Зазначається, що програма буде діяти лише в країнах, де це правило прописано у законодавстві, зокрема в Англії, Франції та Німеччині.
Барселона і Ювентус розписали яскраву нічию – Дембеле забив два розкішні індивідуальні голи, Лєвандовскі знову мовчав