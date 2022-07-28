УЄФА дозволить вболівальникам переглядати матчі не лише за наявності сидячих місць – тепер на стадіонах фанати зможуть підтримувати свої команди стоячи, повідомляє AS.

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Таке рішення дозволить вміщувати більше прихильників. Традиція зі стоячими місцями для підтримки команд збереглась в Англії, Німеччині та Австрії, які і стали ініціаторами інновації. Першим клубом, який оголосив, що впровадить це правило, стала дортмундська Борусія. Тепер стадіон Сігналь Ідуна Парк вміщуватиме 81 365 вболівальників.

Зазначається, що програма буде діяти лише в країнах, де це правило прописано у законодавстві, зокрема в Англії, Франції та Німеччині.

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