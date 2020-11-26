"Я очікував будь-яке рішення, але тільки не таке. Як можна робити такі речі? Адже Україна абсолютно не винна.

Шевченко: Я не коментуватиму рішення УЄФА

Я обурений таким рішенням, як колишній футболіст і як тренер. Тому що не тільки я повинен висловитися. Нехай інші фахівці теж висловляться. УЄФА ухвалив неправильне рішення – це все так просто не закінчиться. Є чесні люди, які працюють у футболі, і вони зрозуміють, що несправедливо так ставитися до нашої збірної", – цитує Сабо сайт каналів "Футбол".

УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні. Сама ухвала означає, що збірна України вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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