Союз європейських футбольних асоціацій планує зменшити фінансування клубів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи протягом п'яти наступних років.

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Такі дії обумовлені фінансовою кризою, викликаною COVID-19, повідомляє видання Reuters. УЄФА вже повідомив членам організації про те, що втратив 514 мільйонів фунтів через скорочення телевізійних і спонсорських доходів у минулому сезоні, коли плей-офф єврокубків спершу перервали, а потім провели у спрощеному форматі ("фінал восьми" – по одному матчу в протистоянні, ігри без глядачів і на нейтральних полях).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що клуби за участь у цьогорічному сезоні Лізі чемпіонів отримають від УЄФА 1,95 млрд євро, а УЄФА роздумує над розширенням складу учасників Ліги чемпіонів із сезону 2024/25.

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