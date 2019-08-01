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УЄФА сконфузився, привітавши Монако з 100-річчям клубу – курйоз дня

15:30 275 Читать на русском
УЄФА сконфузився, привітавши Монако з 100-річчям клубу – курйоз дня
ФК Монако / Фото Eurosport

Монако святкує цього року 95-річчя клубу, але УЄФА має інші дані.

Союз європейських футбольних асоціацій у твіттері вирішив привітати Монако з ювілеєм, зазначивши, що клуб святкує 100 років з дня заснування.

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В таборі французького клубу подякували організації, але відзначили, що їм виповнилось 95 років, а ювілейне шампанське буде відкриватись лише у 2024-му.

Монако заснований в 1924 році і є одним з найстаріших клубів Франції.

В минулому сезоні Ліги 1 монегаски посіли 17-те місце в турнірній таблиці.

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Теги
УЄФА футбольні курйози Монако Монако Франція
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