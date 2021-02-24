УЄФА офіційно скасував проведення Євро 2021, яке було заплановане на червень цього року, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Юнацька ліга УЄФА 2020/21 офіційно скасована – Динамо не зіграє з Барселоною

Рішення скасувати турнір було прийняте через пандемію COVID-19, зокрема, через обмеження поїздок окремими органами влади та різноманітні форс-мажори.

Додамо, що збірна України U-19 також мала брати участь у змаганнях. Підопічні Володимира Єзерського потрапили до групи 2, де мали зіграти з Ізраїлем, Білоруссю та Чорногорією.

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