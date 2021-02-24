УЄФА скасував проведення Євро 2021 U-19, на який потрапила збірна України
14:41 - Читать на русском
Виконавчий комітет УЄФА прийняв важливе рішення щодо юнацького Євро 2021.
УЄФА офіційно скасував проведення Євро 2021, яке було заплановане на червень цього року, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Рішення скасувати турнір було прийняте через пандемію COVID-19, зокрема, через обмеження поїздок окремими органами влади та різноманітні форс-мажори.
Додамо, що збірна України U-19 також мала брати участь у змаганнях. Підопічні Володимира Єзерського потрапили до групи 2, де мали зіграти з Ізраїлем, Білоруссю та Чорногорією.
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