"Назвемо це "Україна проти УЄФА" за бажання зіграти у футбол. Це виглядає цілковитим абсурдом. Україна хоче зіграти в футбол, а УЄФА хоче не дати Україні зіграти в футбол і прагне залишитися при своєму рішенні. Це принципове питання для організації. Тому у мене такі великі сумніви за підсумком розгляду. Ми реально можемо його програти.

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Лозаннський суд завжди має у своєму рукаві перший крок – примирення і вирішення питання без суду. Зіграти матч можна, дати є. Але УЄФА і Швейцарія прийняли концепцію війни проти України. Приклади з футзалу, коли Данія не прилетіла в Україну через рішення данської влади не випустити збірну в Україну, УЄФА не розглядає. Як і приклади з клубного футболу. Все зводиться до ситуації, як це було в листопаді, щоб не допустити, аби система програла.

З боку України були сім чоловік – Павелко, Шевченко, юристи. Від УЄФА були два юристи, з боку Швейцарії – взагалі один представник. Вони відчувають себе спокійно у цій компанії і не бояться за результат. Я не маю права розповідати про те, що було всередині. Я дуже обережний у висловлюваннях, щоб у УАФ і збірної не було наслідків. УЄФА розташований у Швейцарії, а це як мед і бджоли. А бджоли не бувають проти меду, коаліція дуже сильна. Павелко, член виконкому УЄФА, йде по суті проти УЄФА. Чи шкодить йому це? Безумовно, так. Не вступати йому в конфлікт? Він би вже сьогодні не був президентом УАФ. Для нього це конфлікт інтересів, але він має намір битися до кінця. Але УЄФА буде стояти до кінця, щоб перемогти Україну.

До того ж, Чеферін – явно не той президент УЄФА, який готовий судитися з одним із членів організації. Після прийняття рішення він кілька разів уточнював у підлеглих, чи все дотримано і чи немає можливості провести матч. Підлеглі чітко його переконували, що це безумовна технічна поразка збірної України. Зараз ці чиновники будуть намагатися захистити своє рішення перед босом", – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".

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